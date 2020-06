Samuele Ricci, 18enne centrocampista dell‘Empoli, ha stregato diversi club in giro per l’Europa. Infatti come riferisce Tuttosport, il giocatore è finito nel mirino di i Milan, Napoli, Fiorentina, Borussia Dortmund e Lipsia. Il club toscano lo valuta 15 milioni di euro.