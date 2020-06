Fonseca: “Milan in un buon momento, la preoccupazione è per la mia squadra”

Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore della Roma Paulo Fonseca alla vigilia della gara contro il Milan, ha parlato della situazione attuale dei rossoneri e Ante Rebic. Eccole sue dichiarazioni:

“Il Milan è in un buon momento, hanno giocato bene. Per me è più forte rispetto a quello affrontato per ultimo. Dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi. La mia preoccupazione è per la mia squadra. Rebic? Sono tutti giocatori di qualità, non dovremo pensare ad uno solo, ma a tutta la squadra”.