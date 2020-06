Freschezza e rapidità: Castillejo torna in campo

Ricomincia la Serie A e il Milan, dopo la gara contro la Juventus in Coppa Italia, è pronto a tornare in campo. Pioli ritrova Samu Castillejo che, dopo aver saltato la sfida di Torino per squalifica, è pronto a riprendersi la fascia destra. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, lo spagnolo cercherà di farsi trovare pronto per riconfermare le buone prestazione di inizio anno.

Freschezza, rapidità e maggiore incisività: Castillejo sembra aver trovato la quadra giusta per dare un forte contributo alla causa in vista del finale di stagione. Il cammino di Samu verso una riconferma, ricomincia da Lecce: l’obiettivo è quello di diventare uno degli inamovibili per il prossimo Milan che verrà.