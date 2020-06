Gazzetta – Theo Hernandez resta: respinte le avance

Nell’orizzonte rossonero, l’ennesima rivoluzione tecnica. Serviranno sicurezze dalle quali ripartire e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, una di queste sarà Theo Hernandez.

Theo Hernandez: “Sono felice di stare qui, penso solo alla squadra”

L’esterno rossonero ha rilasciato un’intervista ad Onda Cero in cui ha dichiarato di voler restare al Milan. Nelle parole riportate stamane dalla rosea, si legge: “Devo dire grazie al Milan e a Maldini perché mi hanno dato fiducia e hanno creduto in me. Qui sono veramente felice e ho deciso di rimanere in rossonero”.

Theo Hernandez ha poi aggiunto: “Ho quattro anni di contratto e qui sono davvero felice. Ritorno al Real? Adesso penso al Milan perché sono totalmente felice di essere qui. In futuro vedremo quello che succederà. Oggi ho la testa solo ed esclusivamente a questa squadra. E mi piacerebbe anche giocare con la Francia”.

Insomma, una vera e propria dichiarazione d’amore. Una piccola grande certezza dalla quale partire per costruire il Milan del futuro.