GdS – Al Milan resta solo la Coppa Italia

La Coppa Italia non è mai stata così importante per il Milan. Questo è il pensiero de La Gazzetta dello Sport, che ricorda come per i rossoneri la vittoria del trofeo potrebbe portare 20 milioni di euro nelle casse del club oltre alla qualificazione ai gironi di Europa League.

La Rosea sottolinea però come la squadra di Pioli sia chiamati ad una vera e propria impresa allo Stadium dato “l’abisso” che separa le due compagini.

Il mister ha il difficile compito di mettere in campo una squadra senza le punte di diamante Ibrahimovic e Theo Hernandez (anche Castillejo sarà squalificato) per quello che potrebbe essere il primo trofeo dell’era Gazidis: c’è però ancora una finale da conquistare sul campo che passa dalla difficile sfida di Torino.