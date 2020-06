GdS – Balotelli ne combina un’altra: mette in mora il Brescia per lo stipendio durante il lockdown

Mario Balotelli è arrivato alla guerra totale con il Brescia. Dopo aver ricevuto la lettera di rescissione del contratto (che però non indica l’avvenuto stralcio dell’accordo) ed essersi presentato comunque agli allenamenti presso il centro sportivo, dove non è stato fatto entrare, l’ex giocatore del Milan ha contrattaccato in grande stile.

La Gazzetta dello Sport rivela che il calciatore ha chiesto per la terza volta il reintegro in squadra e nel contempo ha messo in mora il Brescia per il mancato pagamento dello stipendio di marzo, ancora oggetto di trattative tra giocatori e club perché riguarda un emolumento del periodo di lockdown. La società ha fatto sapere di essere “indignata” per il comportamento di Balotelli.