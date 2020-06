GdS – Blitz di Ibra nello spogliatoio dell’Hammarby: ora rischiano entrambi

Zlatan Ibrahimovic come riporta La Gazzetta dello Sport dopo le 48 ore concesse da Stefano Pioli, ne ha approfittato per tornare in Svezia dalla famiglia e non solo.

Infatti lo svedese ne ha approfittato per fare una capatina nello stadio dell’Hammarby, squadra di cui è co-proprietario. In tutto questo però, Zlatan ha commesso un passo falso, ossia varcare la soglia degli spogliatoi biancoverdi nel dopogara per andare a salutare i compagni con cui si era allenato durante le settimane di lockdown italiano.

Si aprirà molto probabilmente un’indagine e ora la faccenda è finita sul tavolo del Disciplinkommittén, il Comitato disciplinare, che dovrà capire se Zlatan e l’Hammarby hanno violato le regole. Se così fosse il club svedese rischia di essere punito, anche se non è ancora chiaro in quali termini.