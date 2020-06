Secondo La Gazzetta dello Sport, Jack Bonaventura, che non rinnoverà con i rossoneri ha deciso comunque di concludere la sua stagione fino al termine delle partite, estendendo di altri due mesi il suo contratto. Dopodiché potrà accasarsi in qualsiasi altra squadra a parametro zero. Il Torino sembra ad oggi la favorita. Ancora incerto invece cosa faranno Biglia e Ibrahimovic, anche loro con il contratto in scadenza il 30 giugno.