GdS – Bonucci si racconta: “Anno al Milan non inutile ma ero fuori posto”

Leonardo Bonucci ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex difensore rossonero ha rivelato qualche retroscena sulla sua esperienza a Milano:

Andare al Milan fu una decisione poco lucida e quella scelta mi ha condizionato la carriera anche se sono migliorato come uomo. Ho capito che il mio posto era alla Juventus dove mi sento in famiglia. Non è stato un anno inutile però e ho conosciuto una bella persona come Gattuso. Con chi avrei voluto giocare nella mia carriera? Ibrahimovic, una persona buona anche se in campo fa il duro.