GdS- Contratti extralarge: tra i nomi in bilico c’è anche quello di Ibra

Una questione rilevante, che va risolta in fretta. Potrebbe riassumersi così la situazione dei calciatori in scadenza di contratto o in prestito in questo finale di stagione. Nell’elenco dei nomi in “bilico”, spicca quello di Ibra.

Ibra attende risposte, oggi Consiglio Federale Figc

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’accordo per prolungare i contratti fino al termine della stagione sportiva sarebbe pronto ma senza l’ufficialità nessuno si sente tranquillo.

In Serie A, tra prestiti e scadenze del vincolo, sono 107 i calciatori ancora in cerca di una conferma ufficiale sulle modalità di prolungamento dei contratti. L’Aic intanto ha ribadito che l’assenso ai contratti “elastici”, è subordinato al pagamento delle mensilità arretrate.

Nomi quelli di Ibra, Bonaventura, Callejon e Palacio spiccano nella lista e lasciano col fiato sospeso le società di appartenenza. In teoria, niente li obbliga a trovare un accordo dopo il 30 giugno e questo, non lascia tranquilli nessuno.

Si attendono risposte e conferme.