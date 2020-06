GdS – Coppa Italia d’oro: per il Milan varrebbe 20 milioni di euro

La Coppa Italia è l’unico trofeo che il Milan può conquistare in questa stagione. Nonostante sia stata di solito snobbata dalle principali squadre italiane negli ultimi anni il suo valore è aumentato a dismisura.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti il trofeo è stato portato a casa da squadre che l’anno seguente sono riuscite a fare il salto di qualità in campionato. Oltre questo c’è anche l’aspetto economico: per il Milan vincerla vorrebbe dire qualificarsi alla prossima Europa League, che insieme alla Coppa Italia porterebbe in dote almeno 20 milioni di euro.