GdS – Donnarumma fino al 2023: si lavora su bonus e clausola rescissoria

Gigio Donnarumma vuole restare al Milan. Questa è l’unica certezza che fornisce La Gazzetta dello Sport in quanto il modo per realizzare il suo desiderio deve ancora essere trovato.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con Mino Raiola, agente del calciatore, che porterà sicuramente a decidere la durata del contratto, che sarà esteso fino al 2023. Il nodo è lo stipendio: la società non può garantire a Gigio i 6 milioni annui come base fissa e quindi propone una cifra più bassa che possa però essere raggiunta e superata grazie ai bonus.

Un’altra parte importante dell’accordo sarà il possibile inserimento della clausola rescissoria. L’intesa potrebbe essere trovata tramite un importo variabile a seconda dei risultati del Milan: in caso di ingresso in Champions League varrebbe una cinquantina di milioni, trenta in caso di mancata qualificazione. Novità sono attese a breve.