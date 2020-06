Ralf Rangnick sarà sicuramente parte del Milan del futuro. La notizia è ormai pressoché certa anche se per ora non è mai arrivata alcuna conferma.

Come rivela La Gazzetta dello Sport infatti Gazidis ha smentito un presunto incontro con l’allenatore tedesco avvenuto in Austria in quanto da marzo l’AD rossonero non si è mai spostato da Milano. Non c’è stato alcun faccia a faccia ma la rosea conferma che i contatti sono stati (e rimangono) frequenti.