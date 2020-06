GdS – Ibra al lavoro, può tornare contro la Roma

Il Milan vista la mancata vittoria in Coppa Italia se la prossima stagione vuole giocare l’Europa League, dovrà dare il massimo nelle prossime 12 “finali” che sanciranno la stagione rossonera e il futuro di Pioli.

Intanto proseguono gli allenamenti, in particolar modo come riporta La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic, ancora fermo ai box ce la sta mettendo tutta per recuperare ed aiutare il suo Milan orfano di un centravanti di peso, e come sottolinea la rosea potrebbe farcela già dalla sfida contro la Roma di domenica 28 giugno.