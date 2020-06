GdS – Ibra morde il freno ma il suo futuro è un’incognita

Zlatan Ibrahimovic non vede l’ora di tornare in campo. La Gazzetta dello Sport rivela che lo svedese è talmente convinto di potercela fare per la gara contro la Roma che i medici si sono imposti con lui per farlo desistere.

La grande voglia del campione svedese non ha però modificato la sua idea sul futuro al Milan: Ibra pensa che questi saranno gli ultimi mesi in rossonero. Resterà fino ad agosto e poi si vedrà, ma se le cose in società non cambieranno allora non basteranno le parole di Massara per fargli prolungare la permanenza a Milano.