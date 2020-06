Zlatan Ibrahimovic non è mancato ieri sera al Milan che ha sconfitto il Lecce al Via del Mare. Il campione svedese è però in scadenza di contratto e Massara ha fatto luce sul suo futuro.

La Gazzetta dello Sport ricorda le parole del DS rossonero: tutti i calciatori in scadenza rimarranno fino a settembre. Ibrahimovic è stato dipinto come “fenomenale” e un giocatore di cui “la squadra non può fare a meno“. Si aprono quindi le porte per un clamoroso rinnovo ma si deciderà nelle prossime settimane.