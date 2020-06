Zlatan Ibrahimovic è pronto a tutto per tornare in campo il prima possibile. L’attaccante sta cercando di recuperare in tempi record in modo da essere pronto per il rientro nella prima partita di campionato dopo la ripresa, la trasferta a Lecce.

La Gazzetta dello Sport rivela che il campione sta anche andando contro il parere dei medici per essere pronto il 22 giugno. Il suo futuro però è già scritto: Ibrahimovic non rinnoverà e a fine stagione lascerà il Milan.