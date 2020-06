GdS – Il lungo addio: il Milan si affida a Bonaventura ma solo fino ad agosto

Giacomo Bonaventura è destinato a lasciare il Milan. Lo sfortunato centrocampista non sembra rientrare nei piani della società per il prossimo anno e il contratto in scadenza lo porterà a cercare fortuna altrove.

Come riporta La Gazzetta dello Sport però Jack rimane fondamentale in questo finale di stagione e la squadra si aggrapperà a lui soprattutto nella decisiva sfida di Coppa Italia alla Juventus. Il centrocampista ha già segnato ai bianconeri nella sfida di Supercoppa a Doha e appare il più brillante negli allenamenti: una spinta ulteriore per il ritorno in campo.