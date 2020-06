GdS – Il Milan non molla Bakayoko: la valutazione del francese è ancora troppo alta

Serve un uomo da affiancare a Bennacer. Meglio se forte fisicamente e con esperienza internazionale. In pratica, uno come Bakayoko.

Bakayoko è in forza al Monaco in prestito dal Chelsea

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese di origini ivoriane, continua ad interessare il Milan che è in cerca di rinforzi in mezzo al campo.

Bakayoko ha già vestito la maglia rossonera, lasciando un buon ricordo che potrebbe agevolarne il ritorno. Il problema, come nella sua prima avventura al Milan, riguarda il prezzo del cartellino.

Un anno fa non fu riscattato per via dei 35 milioni richiesti. Adesso, che la cifra non sembra essersi abbassata più di tanto, il problema resta. L’interesse c’è e come la storia del mercato insegna, mai dire mai.