GdS – Il Milan prova a convincere Donnarumma: pronti 6 milioni per il rinnovo

Convincere Gigio e il suo entourage non sarà semplice. Tuttavia, il suo attaccamento alla maglia e la voglia, palesata più volte, di riportare il Milan in alto, potrebbero giocare spingere Donnamurumma verso il rinnovo.

Donnarumma ha esordito con la maglia del Milan in Serie A a 16 anni e 8 mesi

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società rossonera avrebbe già preparato la proposta di rinnovo, facendo un’eccezione alla regola che vorrebbe tutte le pratiche di mercato rinviate al termine della stagione.

In fondo, Donnarumma è da sempre stato un’eccezione. Perchè ha esordito giovanissimo. Perchè ha guadagnato subito tanto. Perchè è rimasto nonostante le critiche dei tifosi. E ovviamente perchè, a 20 anni, essere un senatore del Milan, non è da tutti.

Gazidis proverà a convincerlo con un contratto a lunga scadenza e con un compenso da 6 milioni di euro all’anno. Probabile l’inserimento di una clausola per liberarlo a cifre non esordbitanti nel caso in cui volesse partire.

Questo il piano per convincere Donnarumma. Questo il piano della società rossonera per mettere il primo, grande, tassello del futuro.