GdS – Il Milan sfida la Roma: un posto in Europa League può valere 20 milioni

La temperatura sarà altissima. E non solo per questioni climatiche. La sfida di questo pomeriggio tra Milan e Roma può essere infatti decisiva nella rincorsa ad un posto in Europa League.

Il Milan è stato escluso dall’Europa League nella stagione 2019/2020 dopo una sentenza del Tas

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan non ha mollato il sogno di tornare in Europa. Un sogno che passa dalla sfida alla Roma di Dzeko, vittoriosa nell’ultimo turno contro la Sampdoria e ancora in corsa per la Champions.

Pioli si affiderà ancora a Rebic per provare a dare una svolta definitiva alla sua stagione e chissà, al suo futuro. Un posto in Europa League può infatti valere 20 milioni di euro.