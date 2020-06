GdS – Il nuovo Milan di Rangnick: la certezza è Bennacer, Jovic e Milik le idee per l’attacco

Il calcio giocato sta per riprendere, il calcio mercato, non si è mai fermato. Da questo arriverà la nuova rivoluzione rossonera che dovrebbe portare Ralf Rangnick in panchina e stravolgere la rosa.

Bennacer ha un contratto con il Milan fino al 2024

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo Milan starebbe già prendendo forma. Si ripartirebbe dalle certezze di alcuni uomini già in rosa da aggiugnere a calciatori giovani e di prospettiva.

Primo nome nella lista di coloro che vestiranno rossonero e saranno al centro del nuovo progetto, quello di Ismael Bennacer. Il centrocampista è stato pagato 15 milioni più bonus e a soli 22 anni ha già convinto tutti.

Il suo valore di mercato è praticamente raddoppiato e le possibilità di vederlo guidare il centrocampo rossonero sono altissime. Accanto a lui, nella lista dei confermati, altri giovani di bella prospettiva.

I nomi sono quelli di Theo Hernandez, Donnarumma, Romagnoli e Calhanoglu. Punti fermi del Milan di adesso e di quello che verrà. Accanto a loro, un lista già stilata di nomi per il mercato in entrata.

Rangnick accanto a Bennacer, avrebbe bisogno di un centrocampista forte fisicamente e di grande gamba. Uno alla Bakayoko per intenderci. Che però costa tanto e non è semplice torni a Milano. O uno come Florentino Luis, che di certo non costa poco, ma sarebbe un colpo in prospettiva.

Davanti, a prescindere dal rinnovo di Ibra, c’è bisogno di un 9 che schiacci finalmente la “maladezione” post Inzaghi. Due nomi su tutti: Jovic e Milik.

Il primo è reduce da una stagione sottotono con il Real e potrebbe accettare la sfida rossonera. Ha però ingaggio e costo del cartellino molto alti. Il secondo ha fatto faville a Napoli e con il contratto in scadenza nel 2021, potrebbe lasciare il Vesuvio. De Laurentiis lo valuta 40 milioni ma l’inserimento di Kessie nella trattativa potrebbe aiutare.

Insomma, mentre il calcio giocato è pronto a riprendere, il Milan di Rangnick è pronto a prendere forma.