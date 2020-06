GdS – Inzaghi rivela: “Che rabbia i gol di Cristiano, il Milan può vincere a Torino”

Filippo Inzaghi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Coppa Italia, Milan e molto altro:

LA QUARANTENA

Durante la quarantena nessuno aveva voglia di calcio perché non potevamo far altro che pregare e sperare. Ora invece non vedo l’ora di accendere la tv per Juventus-Milan: vorrei che quello che è successo ridimensioni le cifre folli.

JUVENTUS-MILAN

La Juventus è favorita ma nessuno è al 100%. Il Milan non vedrà stravolgimenti tattici siccome l’allenatore vuole dare certezze anche se ha assenze pesanti. In una gara secca può succedere di tutto.

CRISTIANO RONALDO E I GOL IN CHAMPIONS

Mi fa rabbia sapere che Cristiano Ronaldo e Messi hanno segnato così tanto in Champions League: fanno apparire come se io e Raul avessimo fatto pochi gol. Cristiano è un esempio che porto sempre nel mio spogliatoio perché so come si allena.

LA VOLATA PER IL CAMPIONATO

Per il campionato è tutto aperto soprattutto se l’Inter vince il recupero. La Lazio di mio fratello Simone non avrà il vantaggio di essere fuori dalle coppe e la Juventus ha più cambi ma giocando ogni tre giorni non si può sapere cosa succederà.

IL BENEVENTO E UN RIMPIANTO

Sono felice del Benevento, dei miei giocatori e del Presidente Vigorito. Abbiamo nel mirino molti altri record. Mi spiace solo non giocare la Final Eight di Coppa Campioni: da calciatore sarebbe stata una bella esperienza.