Pierre Kalulu, difensore classe 2000 prelevato a parametro zero dal Lione, è sbarcato ieri in Italia ed oggi è atteso a Milanello per effettuare le visite mediche. Una volta superati i test, potrà firmare il contratto e iniziare gli allenamenti sotto la guida di Pioli. Ecco che il nuovo Milan comincia a prendere forma con il suo primo rinforzo.