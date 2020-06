GdS – La strana coppia Rebic-Leão

Ante Rebic e Rafael Leão hanno contribuito concretamente ai tre punti del Milan nella partita di ieri contro il Lecce. Gli attaccanti rossoneri hanno messo in ghiaccio il risultato dopo il secondo vantaggio firmato da Bonaventura.

La Gazzetta dello Sport sottolinea l’importanza della prestazione del portoghese, che è riuscito a prendersi la scena. Leão deve ancora trovare la collocazione giusta in campo ma ha ancora molto tempo per migliorare. Rebic invece si trova a suo agio come esterno vicino ad una prima punta e in questa posizione sarà molto utile al Milan.