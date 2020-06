GdS – Leao, ultima occasione? Pioli pronto a schierarlo centravanti a Lecce

Rafael Leao non ha brillato contro la Juventus e in allenamento è apparso svogliato. Stefano Pioli lo ha quindi praticamente messo in punizione affidando le chiavi dell’attacco ad Ante Rebic fino al ritorno di Zlatan Ibrahimovic.

La Gazzetta dello Sport riporta però che l’allenatore rossonero è disposto a dare un’ultima occasione al portoghese: spostando Rebic a sinistra nel 4-2-3-1 Leao agirà da centravanti puro e potrà far valere le sue qualità. Ora solo il giovane attaccante potrà dimostrare di che pasta è fatto.