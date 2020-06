GdS – Mediaset diffida Lega Serie A per le partite in chiaro

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sta combattendo la sua battaglia personale per far trasmettere in chiaro qualche partita alla ripresa del campionato. La Gazzetta dello Sport riporta però che Mediaset ha inviato a Lega Serie A una lettera di diffida sostenendo l’esistenza di principi giuridici inappellabili che impediscono la messa in onda su TV8 dei match di campionato.

In pratica per fare questo la Lega dovrebbe indire un bando di gara per i diritti connessi dando anche ad altre emittenti (TV8 è di proprietà Sky) la possibilità di poter partecipare. Si preannuncia quindi impossibile per i non abbonati di vedere qualche partita sulle reti in chiaro anche se Spadafora ha dichiarato che tenterà il tutto per tutto la prossima settimana.