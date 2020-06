GdS – Milan, Ibra spera nel rinnovo, ma se ne parlerà a fine stagione. Oggi o Domani i controlli

Il Milan è pronto a tornare in campo, però senza la sua punta di diamante: Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, fermatosi a causa di un infortunio al polpaccio ora attende i tempi di recupero, e la possibiltà di rivedere il tanto amato campo di gioco.

Il futuro di Zlatan però è ancora incerto, visto che il 30 giugno scade il suo contratto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lui può decidere se proseguire ed aiutare la squadra una volta recuperato l’infortunio, oppure liberarsi a partire dal primo luglio. La speranza è di rivederlo anche per la prossima stagione con la maglia del Milan, ma come sottolinea la rosea, la società ne discuterà a fine stagione.

Intanto sono attesi tra oggi e domani i controlli sulla condizione del polpaccio, che stabiliranno con maggiore chiarezza le tempistiche dello stop.