Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta in prima pagina la possibilità che Zlatan Ibrahimovic possa tornare ad assaporare il calcio giocato già dalla partita con il Lecce di lunedì 22 giugno alle ore 19:30:

“La rincorsa di Ibra. Il polpaccio migliora e Zlatan ci crede. Pensiero stupendo: tornare per Lecce. Sempre più ottimista, vorrebbe provare a esserci per la ripresa del Milan in A”.