GdS – Modric rivela: “Da piccolo tifavo Milan ma mai vicino ai rossoneri”

Luka Modric si racconta a La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista del Real Madrid ha rilasciato un’intervista in cui ha affrontato le tappe della sua vita tra cui il possibile trasferimento al Milan:

Da piccolo tifavo Milan siccome Boban era il mio idolo. Mi vedevo calciatore in rossonero ma una volta arrivato al Real Madrid è difficile cambiare squadra: rimanere è sempre stata la mia priorità. Sono dispiaciuto per quello che accade al Milan in Serie A, anche se nel campionato ci sono tanti talenti: il migliore è Zaniolo ma mi piace anche Bennacer.