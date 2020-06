GdS – Moviola Juve-Milan: giusto il rigore e il rosso a Rebic

Nella prima partita di ripresa post Covid-19, nell’ardua sfida che ha visto protagoniste Juventus e Milan, la cabina di regia e l’arbitro (Daniele Orsato) designati per la sfida hanno coordinato una buona gara, intervenendo in maniera chiara e precisa. Fa bene il Var Aureliano a mandarlo al monitor per il rigore, bene poi lui a dare il giallo a Conti e il rigore alla Juve. Sulla ripartenza, sacrosanto il rosso per l’entrataccia di Rebic. Al 42’ su punizione battuta da Calhanoglu Bonucci spinge Kjaer in area e rischia, salvato però proprio dal fuorigioco del danese segnalato forse dal Var, l’assistente Galetto sul momento non aveva sbandierato. Corretti anche i gialli a Pjanic su Calhanoglu e a Khedira su Leao.