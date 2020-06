GdS – Paqueta ora è un caso: i 38,4 milioni spesi sono un ricordo. Il prezzo è crollato

Lucas Paqueta, arrivato nel calciomercato invernale dello scorso anno, pagato 38,4 milioni di euro, è ad oggi il calciatore più pagato della storia rossonera, ma i fatti non lo dimostrano. È diventato, allenatore dopo allenatore un punto interrogativo, e il Milan ora lo considera un esubero. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il valore del brasiliano è calato drasticamente e ne Gattuso, Giampaolo ed ora Pioli sono riusciti a valorizzarlo. Ora il brasiliano è un caso, il suo futuro in rossonero è decisamente in bilico. Su Transfermarkt.com, il noto sito che stila i valori di mercato, il Mago vale 22,5 mln di euro, un crollo spaventoso che il Milan difficilmente risanerà.