GdS – Piano B: I club bocciano l’algoritmo e votano per la media punti

La Serie A ripartirà il 20 giugno, ma qualora dovessero esserci dei problemi, la Lega dovrà intervenire tempestivamente per salvaguardare salute dei giocatori e anche il campionato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la proposta di effettuare i playoff oppure quella di utilizzare un algoritmo come piano B sono state immediatamente bocciata dai club, che preferirebbero un semplice calcolo della media punti per stilare la classifica finale: punti totalizzati diviso partite giocate, moltiplicando per 38 il risultato.

Come riporta la rosea se questo cambiamento dovesse accadere prima dell’inizio del campionato, allora gli unici cambiamenti riguarderebbero il Milan, che andrebbe sotto Parma e Verona, e infine il Cagliari che di scambierebbe con il Sassuolo.