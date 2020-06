GdS – Pioli studia come battere la Juventus: in campo con il 4-2-3-1

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli dovrà trovare la chiave per uscire vincitore dall’ardua sfida contro la Juventus in Coppa Italia. Gli infortuni e le squalifiche non giocano dalla sua parte, però il tecnico potrebbe presentarsi comunque all’Allianz Stadium con il 4-2-3-1, con Rebic falso nueve. Secondo la rosea il modulo, è quello che più esalta le qualità dei singoli e che garantisce copertura in fase di non possesso rimodulandosi in un 4-4-1-1. Vedremo chi la spunterà nel primo big match italiano dopo la stop dovuto al Covid-19.