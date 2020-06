Ante Rebic è stato il mattatore della partita contro la Roma. La Gazzetta dello Sport esalta la prestazione dell’attaccante croato e sottolinea come la sua crescita esponenziale lo renda una punta da big. Grazie a lui il Milan ha infatti vinto la prima partita in stagione contro una grande squadra e l’ex Fiorentina diventa sempre più fondamentale per i rossoneri.