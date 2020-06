GdS – Rebic e la troppa pressione: un inizio da rivedere

Quella che è andata in scena ieri sera è stata la prima delle due semifinali di Coppa Italia, e la prima gara dopo il Covid-19. Il Milan però, ha dovuto fare i conti fin da subito con l’espulsione di Ante Rebic, che dopo 16 minuti con un fallo killer su Danilo è stato spedito da Orsato sotto la doccia.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, forse la troppa pressione che è stata fatta sul ragazzo nei giorni scorsi non gli ha fatto bene, e tenere l’attacco del Milan senza Ibra lo potrebbe aver destabilizzato. Ciò che si aspetta Pioli ora è un riscatto, a partire dalla sfida in campionato del 22 giugno contro il Lecce. Ibra sarà ancora assente, e, salvo sorprese sarà ancora lui a guidare l’attacco rossonero, sperando in una risposta positiva.