GdS – Rinnovo Donnarumma, ora è possibile. Per Romagnoli e Kjaer il Milan aspetta

Il Milan già da tempo è in trattativa con i suoi giocatori per rinnovare il contratto. Dopo la buona prestazione del blocco difensivo contro la Juve, in particolar modo di Gigio Donnarumma, ora la società rossonera deve accelerare i tempi. Visto anche il suo procuratore Mino Raiola, la società di via Aldo Rossi dovrà procedere con cautela se non vuole perdere il portiere classe 99.

Per quanto riguarda le cifre, come riporta La Gazzetta dello Sport, possibile che si vada a trattare su una parte fissa più bassa rispetto agli attuali 6 milioni e una variabile con bonus che invece potrebbe permettere di raggiungerli, se non di superarli.

Discorso un po’ più complicato per Alessio Romagnoli, con contratto in scadenza nel 2022 e 3,5 milioni di stipendio. Per lui attualmente non sono girate voci di possibile rinnovo, ma il Milan per non perderlo a zero dovrà comunque dare un segnale forte al suo capitano.

Infine per Kjaer (in prestito dal Siviglia) la situazione è più semplice, poiché il prezzo del riscatto è fissato a 2,5 milioni.