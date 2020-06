Zlatan Ibrahimovic, reduce da un’infortunio subito poco prima della ripresa del calcio giocato è pronto a tornare in campo. Dopo aver visto uscire i suoi compagni dalla semifinale di Coppa Italia contro la Juve ed espugnare in scioltezza il Lecce al Via Del Mare, è pronto per ritornare in campo. Contro la Roma di Fonseca si siederà in panchina, ma a seconda della piega che prenderà il match potrebbe entrare. Zlatan is back!