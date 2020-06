GdS – Verso Lecce-Milan: Pioli conferma Rebic e propone Castillejo

Dopo la delusione in Coppa Italia, il Milan di Stefano Pioli si prepara alla trasferta di Lecce con qualche piccola novità di formazione.

Pioli potrebbe riavere adisposizione Ibra per la sfida alla Roma del 28 Giugno

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pioli dovrebbe confermare Rebic al centro dell’attacco con Castillejo che prenderebbe il posto di Paquetà alle sue spalle.

Conferma per Calhanoglu e ancora niente spazio per Leao. In mezzo al campo, solita diga composta da Bennacer e Kessiè, supportati alle spalle dalla coppia Romagnoli Kjaer. Sugli esterni, Conti in vantaggio su Calabria e Theo Hernandez sicuro della maglia da titolare.