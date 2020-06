Goal – Balotelli e il Brescia, si va in tribunale: pronta la risoluzione del contratto

Dopo neanche una stagione, potrebbe finire l’avventura di Mario Balotelli, con il Brescia, squadra che al momento occupa l’ultima posizione del nostro campionato. Secondo la redazione di Goal, Mario nei giorni scorsi non si è presentato al campo d’allenamento, scatenando l’ira del club.

Il Brescia e in particolar modo il suo presidente, Massimo Cellino sono pronti per procedere per vie legali, andando ad avviare una pratica immediata della risoluzione del contratto. Inoltre il patron del Brescia, si è espresso sulla questione, ribadendo di una scommessa persa:

“La scommessa Balotelli l’ho persa di brutto. Io l’ho tentata, il resto l’ha fatto Mario. Brescia, il ritorno in Nazionale, gli Europei, casa, la madre, i fratelli, gli amici, ho pensato che le condizioni ci fossero tutte. Niente da fare. Mario vive al di sopra delle regole, oppure con regole tutte sue, gli dici una cosa e lui ne fa un’altra. Raiola ogni tanto mi chiede di dargli una mano per vedere se riesce a trovare un’altra squadra, ma io ho già i miei problemi. La squadra stessa in questo momento gli è distante. Non stiamo parlando di un ragazzino, Mario va per i trenta. Non vorrei arrivare alla rescissione, spero di non essere costretto a farlo”.