Ibrahimovic punta la Roma e pensa al futuro

Nella giornata odierna, Zlatan Ibrahimovic ha fatto ritorno a Milano per cominciare il recupero. L’infortunio al polpaccio non è grave e lo svedese vorrebbe tornare entro la fine del mese. La punta rossonera, infatti, vorrebbe anticipare di qualche giorno il rientro, per essere disponibile nel match contro la Roma.

Per quanto riguarda il futuro, Ibra ha le idee chiare. Secondo ‘Calciomercato.com’, lo svedese si sente ancora in forma e continuerà a giocare. Il Milan potrebbe decidere di confermare il giocatore ma, negli ultimi giorni, non sembrerebbe la priorità di Gazidis. I due dovranno comunque incontrarsi e capire la volontà delle due parti. Per il momento Ibra è un giocatore rossonero e, come tale, proverà a sollevare questo Milan nel finale di stagione.