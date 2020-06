Il Milan pensa davvero al ritorno di Bakayoko: unico nodo l’ingaggio

Il Milan sta pensando al ritorno di Timoue Bakayoko. Secondo ‘Tuttomercatoweb.com’, infatti, i rossoneri starebbero studiando una mossa per il ritorno del francese. Il Chelsea lo ha messo sul mercato e chiede 20 milioni di euro. Rangnick lo considera un ottimo elemento da affiancare a Bennacer nel 4-2-3-1.

L’unico ostacolo davvero importante è l’ingaggio. Bakayoko percepisce 6.5 di euro dai ‘Blues’, cifra fuori portata dal tetto salariale imposto dal Milan. Per Timoue, così come per Jovic, si potrebbe fare uno strappo alla regola. I rossoneri sono pronti ad offrire un quadriennale per convincere il giocatore al ritorno a Milano.