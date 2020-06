Nuovo nome in casa Milan. Secondo quanto riportato dall’ANSA, i rossoneri avrebbero chiesto informazioni al San Paolo per Igor Liziero, centrocampista classe ’98. Il giocatore ha una clausola rescissoria, valida solo per l’estero, di 50 milioni di euro.

Il Milan avrebbe proposto un prestito al club brasiliano oppure l’inserimento di Paquetà come contropartita tecnica. Liziero ha passaporto italiano e dunque verrebbe tesserato come comunitario.