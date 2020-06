Juve-Milan, al via le nuove regole del calcio

Questa mattina, il Corriere dello Sport, ha riportato le nuove regole adottate per la ripresa del calcio, che saranno messe in atto a partire dal match di sta sera tra Milan e Juventus. Ecco i cambiamenti principali: le sostituzioni passano da 3 a 5 (potranno essere distribuite però soltanto in 3 momenti), niente supplementari in caso di parità al 90′, niente strette di mano o abbracci dopo i gol, niente sputi, mentre, per quanto riguarda le proteste, potranno essere fatte solo rispettando la distanza di sicurezza di un metro e mezzo (altrimenti il giocatore verrà ammonito per eccessiva vicinanza).