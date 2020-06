Venerdi 12 luglio il Milan tornerà in campo dopo mesi di stop, in occasione del ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, in programma all’Allianz Stadium. Al momento, non è però ancora chiaro a che ora ci sarà il fischio d’inizio. La Lega Serie A è in attesa della deroga da parte del Governo, prima di annunciare l’orario ufficiale.