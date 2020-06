Juventus-Milan: pronti al ventisettesimo atto in Coppa Italia

Dopo tre mesi di stop ritorna il calcio italiano. Un ritorno in grande stile, grazie al match dall’alto valore storico tra Juventus-Milan. La gara di stasera sarà il ventisettesimo confronto tra le due squadre in Coppa Italia. La Juventus ha vinto ben 11 volte, contro le sole 7 vittorie rossonere. L’ultimo confronto, ovviamente, risale alla sfida di andata terminata in parità col punteggio di 1-1.

A Torino il dato si impietosisce maggiormente per i rossoneri: sette successi della Juventus contro i quattro del diavolo. Allo Stadium non c’è proprio paragone: due vittorie bianconere ed un pareggio in tre incontri. Ma quell’ultimo pareggio coincide anche con l’unica vittoria rossonera, nei 90 minuti, nel nuovo stadio juventino. Insomma, i precedenti sbilanciano maggiormente il pronostico verso la vecchia signora: il Milan è chiamato all’impresa.