Kessié: l’agente enigmatico sul futuro dell’ivoriano

Intervistato ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, George Atangana, agente di Franck Kessié, è apparso enigmatico sul futuro dell’ivoriano. In particolare ha parlato del Napoli e del rapporto con Gattuso:”Rino stringe un rapporto forte con i suoi calciatori. Con Franck al Milan ha legato molto. Si parla di uno scambio tra lui e Milik: c’è chi dice si, chi dice no… bisognerebbe chiederlo alle due società. Il Napoli mi fece un offerta per Kessié ma al momento non ho nulla di concreto. Non ho sentito Gattuso per Franck, ma spesso ci telefoniamo per altri motivi”.

Le parole dell’agente di Kessiè, dunque, lasciano aperte alcune porte a favore del Napoli e di Gattuso. Nei prossimi mesi, l’asse Milano-Napoli potrebbe diventare molto caldo.