Simon Kjaer è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, parlando del match di stasera: “Tornare in campo dopo tre mesi è qualcosa di speciale. Questo è un periodo difficile, ma sono contento di essere in campo per questa partita. Per la gara siamo positivi, vogliamo andare avanti.”

Il difensore ha parlato anche dell’assenza dei tifosi:”Il pubblico ci mancherà sicuramente. Mi è mancato giocare a calcio, ma in questo momento ci sono priorità decisamente più importanti”.