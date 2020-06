Krunic nel mirino del Torino

Nonostante la ripresa della stagione corrente, i club di Serie A si stanno muovendo in vista dell’anno venturo. Secondo ‘Tuttosport’, il Torino starebbe guardando in casa Milan per rinforzare il centrocampo. Oltre a Bonaventura, i granata avrebbero messo gli occhi su Rade Krunic.

Il centrocampista, arrivato la scorsa estate per 8 milioni di euro, non ha convinto particolarmente l’ambiente rossonero e potrebbe decidere di cambiare aria. Il prezzo di vendita è uguale a quello di acquisto. Il Toro monitora attentamente la situazione.