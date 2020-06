La Serie A segue la Bundes, abolito l’obbligo di quarantena per tutti i membri della squadra

La notizia era nell’aria da giorni ed il cambiamento è arrivato: secondo quanto riportato da La Repubblica, il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera alla FIGC all’eliminazione della quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti i membri della squadra. La Serie A si accoda quindi al modello Bundesliga che prevede, in caso di positività di un giocatore o un membro dello staff, la quarantena soltanto per il calciatore positivo. Il giorno prima della partita verrà poi effettuato un rapido tampone a tutti gli altri membri della squadra per rilevare eventuali contagi.